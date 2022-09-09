План по ликвидации свалок на 2022 год в Удмуртии завершили на месяц раньше

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на месяц раньше выполнили план по ликвидации свалок на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

От мусора освободили 48 свалок и более 7000 т отходов вывезли на полигоны. Очищено и возвращено в природный оборот около 25 га земли.

10 наиболее крупных свалок в 7 районах республики удалось ликвидировать за счет средств регионального бюджета в рамках программы «Окружающая среда и природные ресурсы». Также были вывезены навалы мусора из деревень Малый Вениж, Татарские ключи, Сепож, Титово, Гондырево, Кузюмово, Адам и сёл Светлое, Сосновка и Сюмси. Помимо этого 38 свалок ликвидировал региональный оператор.

«За 4 последних года мы ликвидировали в республике 318 свалок, это почти 33 тысячи тонн отходов. В том числе 101 крупную за счет регионального бюджета. К сожалению, пока мы не избавились от проблемы полностью, но к ее решению мы подходим комплексно», — отметил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Он отметил, что в Удмуртии создают инфраструктуру для цивилизованного накопления и разделения отходов — за последние годы построено 3017 контейнерных площадок, установлено больше 1350 контейнеров для раздельного сбора отходов, удалось запустить три мусоросортировочные станции и открыть четыре экодома.

В настоящее время самые большие свалки в регионе подвергаются рекультивации — полигон твердых бытовых отходов по Сарапульскому тракту, имеющий площадь 11,3 га, и две крупные свалки в Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах, где было накоплено более 117 тыс. т мусора. Сейчас в Удмуртии рекультивируют полигон ТБО в Сарапуле.