1 сентября в Удмуртии ожидается до +26 градусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 30 августа по-прежнему будет аномально жаркая погода — до +25…+30 градусов по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В то же время ветер усилится до 8-13 м/с, местами пройдут дожди.

В последний день лета, 31 августа, днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов, ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра достигнут 9-14 м/с.

1 сентября тип погоды сохранится, синоптики прогнозируют +21…+26 градусов по Цельсию. Местами по Удмуртии, в том числе и в Ижевске, могут пройти кратковременные дожди.

В последующие дни похолодает существеннее, в выходные — 3 и 4 сентября — ночью будет +4…+9 градусов, днем +13…+18.