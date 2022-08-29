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1 сентября в Удмуртии ожидается до +26 градусов

15:35, 29 августа, 2022
Анна Торхова
1 сентября в Удмуртии ожидается до +26 градусов
15:35, 29 августа, 2022
Анна Торхова
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#лето\n#осень
Фото: ИА «Сусанин»
29
0

Местами пройдут кратковременные дожди.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 30 августа по-прежнему будет аномально жаркая погода — до +25…+30 градусов по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В то же время ветер усилится до 8-13 м/с, местами пройдут дожди.

В последний день лета, 31 августа, днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов, ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра достигнут 9-14 м/с.

1 сентября тип погоды сохранится, синоптики прогнозируют +21…+26 градусов по Цельсию. Местами по Удмуртии, в том числе и в Ижевске, могут пройти кратковременные дожди.

В последующие дни похолодает существеннее, в выходные — 3 и 4 сентября — ночью будет +4…+9 градусов, днем +13…+18.

15:35, 29 августа, 2022
Анна Торхова
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#лето\n#осень