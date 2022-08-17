Инвалиды по зрению смогут самостоятельно проголосовать на 24 избирательных участках Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. К предстоящим выборам главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики для 24 избирательных участков региона изготовят трафареты с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Удмуртской Республики.

Это поможет избирателям с нарушением зрения самостоятельно и беспрепятственно заполнить избирательные бюллетени.

Участки с такими трафаретами будут в каждом районе Ижевска, а также в Воткинске, Глазове, Можге, Сарапуле и четырех районах — Игринском, Кизнерском, Шарканском, Якшур-Бодьинском.

Отметим, что для людей со слабым зрением на всех участках разместят информационные материалы, на которых крупным шрифтом будет указана информация о кандидатах и партиях.

Напомним, выборы пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года. На пост главы Удмуртии претендуют 6 человек: секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов, Тимур Ягафаров — ЛДПР, Александр Сыров — КПРФ, Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия — За правду», Георгий Лещев — «Зеленая Альтернатива», Владимир Сегал — «Российская партия пенсионеров».