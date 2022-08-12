Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Бегемот в цирке Лонгрид Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид

Более 3 тысяч сельских жителей Удмуртии в 2023 году получат доступ к качественной сотовой связи

15:30, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
Более 3 тысяч сельских жителей Удмуртии в 2023 году получат доступ к качественной сотовой связи
15:30, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
30
0
#Удмуртия\n#сотовая связь\n#интернет\n#село
Фото: пресс-служба министерства цифрового развития УР
30
0

Новые вышки появятся в 10 районах республики.

Ижевск. Удмуртия. 16 новых вышек мобильной связи планируется оборудовать в 2023 году в Удмуртии. Работы пройдут по федеральной программе по устранению цифрового неравенства в рамках контракта между Минцифры России и ПАО «Ростелеком». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Базовые станции обеспечат связью и интернетом более 3 тыс. жителей в 10 районах республики. В зону уверенного сигнала войдут следующие населенные пункты:

- Алнашский район – деревни Удмуртское Гондырево и Варзибаш;

- Граховский район – деревни Нижние Юраши и Мамаево;

- Игринский район – деревни Порвай, Беляевское и Мужбер;

- Кезский район – деревня Лып-Булатово;

- Кизнерский район – деревни Верхняя Тыжма и Макан-Пельга;

- Сарапульский район – село Выезд;

- Селтинский район – деревни Юмга-Омга и Сюромошур;

- Шарканский район – деревня Бородули;

- Якшур-Бодьинский район – деревня Алгазы;

- Ярский район – село Укан.

«Эти населенные пункты вошли в перечень из 45 деревень и сел, отобранных для строительства вышек путем народного голосования. Сейчас на федеральном уровне принимаются решения по срокам строительства оставшихся в списке населенных пунктов», – прокомментировал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

15:30, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
30
0
#Удмуртия\n#сотовая связь\n#интернет\n#село