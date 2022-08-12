Более 3 тысяч сельских жителей Удмуртии в 2023 году получат доступ к качественной сотовой связи

Ижевск. Удмуртия. 16 новых вышек мобильной связи планируется оборудовать в 2023 году в Удмуртии. Работы пройдут по федеральной программе по устранению цифрового неравенства в рамках контракта между Минцифры России и ПАО «Ростелеком». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Базовые станции обеспечат связью и интернетом более 3 тыс. жителей в 10 районах республики. В зону уверенного сигнала войдут следующие населенные пункты:

- Алнашский район – деревни Удмуртское Гондырево и Варзибаш;

- Граховский район – деревни Нижние Юраши и Мамаево;

- Игринский район – деревни Порвай, Беляевское и Мужбер;

- Кезский район – деревня Лып-Булатово;

- Кизнерский район – деревни Верхняя Тыжма и Макан-Пельга;

- Сарапульский район – село Выезд;

- Селтинский район – деревни Юмга-Омга и Сюромошур;

- Шарканский район – деревня Бородули;

- Якшур-Бодьинский район – деревня Алгазы;

- Ярский район – село Укан.

«Эти населенные пункты вошли в перечень из 45 деревень и сел, отобранных для строительства вышек путем народного голосования. Сейчас на федеральном уровне принимаются решения по срокам строительства оставшихся в списке населенных пунктов», – прокомментировал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.