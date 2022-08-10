Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

Жаркая погода сохранится в среду в Удмуртии

07:15, 10 августа, 2022
Андрей Поносов
Жаркая погода сохранится в среду в Удмуртии
07:15, 10 августа, 2022
Андрей Поносов
268
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
268
0

Днем воздух прогреется до +30 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Жаркая погода не отступит в среду с территории Удмуртии. Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы, передает пресс-служба главного управления МЧС России по республике на основе данных регионального Гидрометцентра.

Днем 10 августа ветер сменит направление с северо-западного на юго-западное. Столбики термометров поднимутся до +25…+30°С, а ночью опустятся до 11-16 градусов тепла.

Атмосферное давление немного превысит норму и составит 749 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 66%.

В МЧС напоминают: в лесах Удмуртии местами сохраняется высокая степень пожарной опасности.

07:15, 10 августа, 2022
Андрей Поносов
268
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр