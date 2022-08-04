Водителя «Мазды» в Ижевске на год могут лишить прав за подложные регистрационные знаки

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель «Мазды» может лишиться прав за управление машины с подложными государственными регистрационными знаками. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Сотрудники Госавтоинспекции во время обработки данных заметили, что у иномарки установлены подложные государственные регистрационные знаки. Эту информацию передали экипажам дорожно-патрульной службы.

3 августа напротив дома № 270 на улице Пушкинской около 09:00 полиция остановила машину, которой управляла 25-летняя девушка. Во время проверки документов подтвердилось, что «Мазда» имеет другие регистрационные знаки.

По данному факту в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.2 КоАП России («Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками»). Водителя могут лишить права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до года.