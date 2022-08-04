Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

Водителя «Мазды» в Ижевске на год могут лишить прав за подложные регистрационные знаки

11:16, 04 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Водителя «Мазды» в Ижевске на год могут лишить прав за подложные регистрационные знаки
11:16, 04 августа, 2022
Екатерина Сентемова
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#автомобиль\n#правонарушения
Фото: скриншот с видео 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
116
0

Нарушение заметили во время обработки данных фото-видеофиксации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель «Мазды» может лишиться прав за управление машины с подложными государственными регистрационными знаками. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Сотрудники Госавтоинспекции во время обработки данных заметили, что у иномарки установлены подложные государственные регистрационные знаки. Эту информацию передали экипажам дорожно-патрульной службы.

3 августа напротив дома № 270 на улице Пушкинской около 09:00 полиция остановила машину, которой управляла 25-летняя девушка. Во время проверки документов подтвердилось, что «Мазда» имеет другие регистрационные знаки. 

По данному факту в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.2 КоАП России («Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками»). Водителя могут лишить права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до года. 

11:16, 04 августа, 2022
Екатерина Сентемова
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#автомобиль\n#правонарушения