Сельхозпредприятия Удмуртии на две трети выполнили план по заготовке кормов для скота

Ижевск. Удмуртия. Сельхозпредприятия Удмуртии перевалили за экватор кормозаготовки. В среднем по республике план по сбору сена и сенажа уже выполнен на две трети. Свежими данными о ходе уборочной кампании поделился региональный Минсельхоз.

Согласно оперативной отчетности, на 20 июля сельхозорганизации и фермеры Удмуртии заготовили 100,1 тыс. тонн сена, что составляет 64% от намеченного объема, 807,5 тыс. тонн сенажа (71% от плана). Также полным ходом идет заготовка силоса, в республике собрано 701,1 тыс. тонн зеленой массы. Пока обеспеченность силосом в среднем составляет 36% от плановых объемов

Отметим, по всем видам кормов хозяйства ведут уборочную кампанию с превышением прошлогодних показателей. В республике заготовлено 19,3 центнера кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота, в 2021 году на эту же дату обеспеченность составляла 13,7 центнера.

Наилучших результатов по этому показателю пока добиваются агроформирования Игринского, Граховского, Сюмсинского и Каракулинского районов. Персональный рекорд принадлежит полеводам ООО «Зуринский агрокомплекс» Игринского района – 52,9 центнера.