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Во вторник в Удмуртии прогнозируют сильные дожди

07:15, 19 июля, 2022
Андрей Поносов
Во вторник в Удмуртии прогнозируют сильные дожди
07:15, 19 июля, 2022
Андрей Поносов
397
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
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Местами пройдут грозы.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник днем в Удмуртии ожидаются кратковременные осадки, местами пройдут сильные дожди и грозы. Об этом предупреждает региональное управлением МЧС России согласно информации Гидрометцентра республики.
19 июня небо над Удмуртией будет облачным, возможны прояснения. Юго-восточный ветер наберет силу до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20…+25°С, ночью термометры покажут от 15 до 20 градусов тепла.
Атмосферное давление опустится до 742 мм ртутного столба, это ниже нормы. Относительная влажность воздуха 67%.
07:15, 19 июля, 2022
Андрей Поносов
397
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр