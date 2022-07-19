Во вторник в Удмуртии прогнозируют сильные дожди

Ижевск. Удмуртия. Во вторник днем в Удмуртии ожидаются кратковременные осадки, местами пройдут сильные дожди и грозы. Об этом предупреждает региональное управлением МЧС России согласно информации Гидрометцентра республики.

19 июня небо над Удмуртией будет облачным, возможны прояснения. Юго-восточный ветер наберет силу до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20…+25°С, ночью термометры покажут от 15 до 20 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится до 742 мм ртутного столба, это ниже нормы. Относительная влажность воздуха 67%.