Руководство одного из кафе в Ижевске заплатит штраф за громкую музыку

Ижевск. Удмуртия. Предприятие общепита в Ижевске заплатит штраф за избыточное музыкальное сопровождение вечеров. На громкие звуки пожаловались жители одной из многоэтажек на улице 10 лет Октября, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В санитарное ведомство обратились собственники квартир в жилом комплексе «Октябрьский». Покой граждан периодически нарушали звуки музыки, доносящиеся из расположенного в цокольном этаже дома кафе.

Специалисты провели замеры шума в одной из квартир, находящейся над заведением, при включенном и выключенном музыкальном оборудовании. Установлено, что при работающей звуковой установке в кафе, уровень шума в жилом помещении превышает допустимые значения. Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении, материалы были переданы в суд.

Суд учел, что предприятие привлекается за подобное нарушение впервые, приняло меры для его устранения. Руководству заведения назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.