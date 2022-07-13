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Руководство одного из кафе в Ижевске заплатит штраф за громкую музыку

10:10, 13 июля, 2022
Андрей Поносов
Руководство одного из кафе в Ижевске заплатит штраф за громкую музыку
10:10, 13 июля, 2022
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#Роспотребнадзор\n#шум\n#музыка\n#штрафы\n#общепит
Фото: ru.freepik.com
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На шум в заведении пожаловались жильцы многоэтажки на улице 10 лет Октября.

Ижевск. Удмуртия. Предприятие общепита в Ижевске заплатит штраф за избыточное музыкальное сопровождение вечеров. На громкие звуки пожаловались жители одной из многоэтажек на улице 10 лет Октября, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В санитарное ведомство обратились собственники квартир в жилом комплексе «Октябрьский». Покой граждан периодически нарушали звуки музыки, доносящиеся из расположенного в цокольном этаже дома кафе.

Специалисты провели замеры шума в одной из квартир, находящейся над заведением, при включенном и выключенном музыкальном оборудовании. Установлено, что при работающей звуковой установке в кафе, уровень шума в жилом помещении превышает допустимые значения. Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении, материалы были переданы в суд.

Суд учел, что предприятие привлекается за подобное нарушение впервые, приняло меры для его устранения. Руководству заведения назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

10:10, 13 июля, 2022
Андрей Поносов
130
0
#Ижевск\n#Роспотребнадзор\n#шум\n#музыка\n#штрафы\n#общепит