Уровень воды в Ижевском пруду понизят на метр

Ижевск. Удмуртия. Уровень ижевского водохранилища понизят на метр. В Удмуртии идет подготовка к весеннему половодью.

Как рассказал глава Минприроды республики Денис Удалов, предпаводковые мероприятия в регионе начались еще осенью. Прежде всего они касаются понижения уровня воды в прудах, расположенных на территории республики, и проверки состояния гидротехнических сооружений.

«Большая благодарность ижевским энергетикам, которые нашли возможность опустить свои насосы на городском пруду, которые используются для забора воды на производственные нужды. Это позволит понизить уровень водохранилища примерно еще на метр, что даст возможность маневрировать весенними водами. Имея аккумулирующую емкость, мы сможем уйти от большого сброса воды из ижевского пруда в случае резкого потепления», — сообщил Денис Удалов.

О том, как будет развиваться ситуация в период активного таяния снега говорить пока рано, реальный прогноз Минприроды получит примерно через месяц. «Пока мы анализируем информацию, которая поступает нам от Гидрометцентра и администраций муниципальных образований. Данные снегосъемки будут в распоряжении Минприроды ориентировочно к 15 марта, тогда мы сможем предметно обсудить, какой будет интенсивность паводка этой весной», — отметил Удалов.