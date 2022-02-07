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В Малопургинском районе Удмуртии выберут лучшего тракториста

08:30, 07 февраля, 2022
Андрей Бирюков
В Малопургинском районе Удмуртии выберут лучшего тракториста
08:30, 07 февраля, 2022
Андрей Бирюков
467
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#гонки
Фото: unsplash.com
467
0

Участников ждёт гоночная трасса на 2 км с двумя огневыми рубежами.

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Курегово Малопургинского района Удмуртии пройдёт конкурс на лучшего тракториста. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. 

Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший тракторист-машинист» пройдёт в Курегово 19 февраля. Это уже пятое соревнование, в котором соревнуются водители тракторов. 

Участников ждёт гоночная трасса на 2 км с двумя огневыми рубежами. Также на дороге их ждут этапы «змейка» и «снежный бруствер». После основной программы пройдут заезды на тракторах Т-150. 

Зрители тоже не останутся без внимания: между заездами они могут поучаствовать в катании на тюбингах, соревнованиях по Ӵужонболу, а также поесть национальные блюда — перепечи и табани.

08:30, 07 февраля, 2022
Андрей Бирюков
467
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#гонки