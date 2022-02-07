В Малопургинском районе Удмуртии выберут лучшего тракториста

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Курегово Малопургинского района Удмуртии пройдёт конкурс на лучшего тракториста. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший тракторист-машинист» пройдёт в Курегово 19 февраля. Это уже пятое соревнование, в котором соревнуются водители тракторов.

Участников ждёт гоночная трасса на 2 км с двумя огневыми рубежами. Также на дороге их ждут этапы «змейка» и «снежный бруствер». После основной программы пройдут заезды на тракторах Т-150.

Зрители тоже не останутся без внимания: между заездами они могут поучаствовать в катании на тюбингах, соревнованиях по Ӵужонболу, а также поесть национальные блюда — перепечи и табани.