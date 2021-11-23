Строительство социального жилья для работников села в Удмуртии закончат до конца 2021 года

В 2022 году на эти цели из федерального бюджета регион планирует получить около 111,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15 домов, которые возводят в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий, достроят до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

В новые дома, которые строятся в трех районах республики — Кезском, Игринском и Киясовском, переедут сельские труженики. Первыми в проекте для соцнайма начали участвовать пять хозяйств — сельскохозяйственные производственные кооперативы «Степаненки», «Мысы», «Искра», ООО «Родина» и ООО «Экоферма «Дубровское».

В Кезском районе до конца текущего года сдадут 6 новых домов. Один из них в деревне Мысы уже введен в эксплуатацию и готов принять первых жильцов, в других зданиях завершается отделка помещений.

В ООО «Родина» Игринского района известно имя первого человека, кто переедет в дом по социальному найму —это тракторист-машинист хозяйства Евгений Агафонов.

В 2022 году проект продолжится и на строительство домов планируется получить 111,6 млн рублей из федерального бюджета. Такая сумма с учетом софинансирования муниципалитетов и сельхозпредприятий-работодателей позволит построить еще 3,2 кв. м жилья по соцнайму.

Напомним, что проект обеспечения жильем работников агропредприятий начался в июне 2021 года. На строительство домов было выделено почти 50 млн рублей.