В Удмуртии начнут строить социальное жилье для тружеников села

Работники агропредприятий заедут в новые дома до конца года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует проект строительства домов для тружеников села. На обеспечение жильем работников агропредприятий направят почти 50 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Дома начнут возводить по заявкам районных администраций и сельхозпредприятий в порядке софинансирования. 80% затрат компенсируют за счет федерального и республиканского бюджета, 20% от стоимости строительства заплатят муниципалитеты и предприятия, чьи работники нуждаются в улучшении жилищных условий. Общий объем финансирования составит 48,6 млн рублей.

Первое социальное жилье в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий появится в Кезском, Киясовском и Игринском районах. Для сотрудников 5 агропредприятий будет построено 15 домов общей площадью 1,1 тыс. квадратных метров. Новое жилье получат 57 жителей.

На сегодня в администрациях районов начали проводить процедуры торгов на строительство. Жилье поступит в долевую собственность муниципалитетов и работодателей. Его предоставят нуждающимся на условиях найма. Все дома будут сданы до конца 2021 года.

Планы по строительству льготного жилья для аграриев в Минсельхозе сверстаны уже и на следующий год. В 2022 году в этой программе намерены участвовать 8 сельхозпредприятий в Дебесском, Завьяловском, Киясовском, Селтинском и Увинском районах.