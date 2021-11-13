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В Удмуртии почти 8 тысяч домашних птиц привили от птичьего гриппа

12:40, 13 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии почти 8 тысяч домашних птиц привили от птичьего гриппа
12:40, 13 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп\n#вирус\n#заболеваемость
Фото: twenty20.com
265
0

Промышленные птицеводческие предприятия республики находятся под особым контролем.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 7 922 головы птицы подверглись иммунизации от птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Напомним, вспышка вируса произошла в микрорайоне Люлли в Ижевске. Пришлось уничтожить 88 птиц, зараженных птичьим гриппом, и установить ограничительные мероприятия.

Если в регионе не появится новой вспышки заболевания, то карантин снимут 15 ноября.

Промышленные птицеводческие предприятия республики в настоящее время находятся под особым контролем. Поступающий с них материал каждую неделю подвергается исследованию.

Напомним, что владелица личного подсобного хозяйства в микрорайоне Люлли, где и произошел массовый падеж птиц, заплатит штраф за причастность к вспышке гриппа.

12:40, 13 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
265
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп\n#вирус\n#заболеваемость
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