Вандалы-теггеры в Удмуртии, реестр россиян с антителами и смертельная давка на рэп-концерте в Техасе: новости к этому часу

О чём написали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Снежное утро пятницы, 12 ноября, «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей Удмуртии, страны и мира.

Вандализм или искусство

Вандализм снова встал на повестке дня в Сарапульском районе. Об очередном инциденте сообщил в соцсетях глава района Игорь Асабин.

«Благодаря реализации проекта "Творческие люди" дендропарк в Сигаево преобразился. Его украсили сказочные деревянные фигуры. В настоящее время над фигурами поработали вандалы…», — написал чиновник.

В качестве иллюстрации он приложил фото того, как по деревянной фигуре «прошлись» теггеры. Асабин также рассказал, что ученики 5 «А» класса Сигаевской школы пригласили волонтёров и неравнодушных жителей принять участие в ликвидации этих надписей. Школьники запустили акцию «Вернём красоту нашему селу» в рамках проекта «Теггинг — искусство или вредительство».

Желающих помочь ждут в субботу, 13 ноября, в 12:00 у дендропарка. При себе иметь перчатки и мешки для мусора.

Напомним, ранее граффити на стене отремонтированного старинного дома появилось в самом Сарапуле.

Юбилей Достоевского

11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского. Национальная библиотека Удмуртии организовала месячник мероприятий к юбилею великого русского писателя.

В частности, до 30 ноября все желающие могут принять участие в квесте по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Квест позволит не только проверить знание текста романа, заострить внимание на деталях повествования, задуматься о связях романа с местными реалиями, но и посетить различные залы обновлённого здания Национальной библиотеки. Игра будет состоять из пяти этапов, посвящённых определённым темам. Отвечая на вопросы квеста, игроки получат зашифрованные буквы и цифры, а разгадав шифр, смогут составить ключевую фразу.

Для участия в квесте необходимо подать предварительную заявку, отправив её по почте: filolog@unatlib.org.ru

Регистр антител

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать в России реестр граждан, которые имеют антитела к коронавирусу, но при этом не обращались за помощью к врачу или болели бессимптомно. Как сообщает RT, соответствующие предложения парламентарий направил министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — приводит РИА Новости предложение депутата.

Он отметил, что необходимо решить вопрос, когда гражданин не может получить QR-код, но, при этом имеет антитела к коронавирусу.

По его словам, такая мера будет в том числе актуальна для тех, кто привился за рубежом иностранными вакцинами, так как они официально не зарегистрированы в России.

Смертельная давка

Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до девяти человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал KTRK.

«Адвокат семьи... объявил в четверг, что она скончалась накануне вечером от полученных критических травм», — сообщает телеканал.

По данным телеканала, погибшую звали Бхарти Шахани, ей было 22 года.

Давка произошла во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в Техасе. В результате неё восемь человек погибли, более 300 получили травмы.