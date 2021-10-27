В Глазовском пединституте начали капитально ремонтировать помещения под кванториум

Все работы планируют закончить до конца года.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском пединституте идет капитальный ремонт помещений. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

В обновленном пространстве расположится технопарк универсальных педагогических компетенций и педагогический кванториум. Их создают в рамках программы Минпросвещения России по модернизации и стратегическому развитию педагогических вузов «Учитель будущего поколения России».

В настоящее время в помещениях института ведется демонтаж пола, покрытий стен и потолков. До конца года строители должны завершить ремонт двух этажей здания, на которых будет располагаться технопарк.

В первом учебном корпусе, в котором обустроят педагогический кванториум, уже заканчивают отделку помещений, рабочие оштукатурили стены, заменили окна и системы отопления, уложили новую плитку на пол и провели электричество.

Все работы по созданию нового образовательного пространства контролирует ректора вуза Янина Чиговская-Назарова. Представители подрядчика сообщают, что ремонт идет по графику.

Напомним, что создание технопарка и кванториума стало возможным за счет дополнительного финансирования.