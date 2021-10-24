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Обезьяны зоопарка Удмуртии устроили проводы осени

11:31, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
Обезьяны зоопарка Удмуртии устроили проводы осени
11:31, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
648
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#видео\n#обезьяны
Фото: скриншот видео с vk.com/club_udm_zoo
648
0

Павильон украсили опавшие листья и сезонные плоды.  

Ижевск. Удмуртия. Обитатели павильона «Страна обезьян» зоопарка Удмуртии проводили осень. Видеозарисовку с праздника разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба учреждения.

В вольер к приматам принесли охапки осенних листьев, жёлуди и сезонные плоды — груши и яблоки. На кадрах видно, как животные изучают новые предметы, а затем играют или лакомятся ими.

Особенно празднику радовались представители семейства человекообразных. Флегматичные орангутаны задумчиво перебирали дары осени, а веселые шимпанзе устроили из листьев настоящий салют.

11:31, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
648
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#видео\n#обезьяны
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