Обезьяны зоопарка Удмуртии устроили проводы осени

Павильон украсили опавшие листья и сезонные плоды.



Ижевск. Удмуртия. Обитатели павильона «Страна обезьян» зоопарка Удмуртии проводили осень. Видеозарисовку с праздника разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба учреждения.

В вольер к приматам принесли охапки осенних листьев, жёлуди и сезонные плоды — груши и яблоки. На кадрах видно, как животные изучают новые предметы, а затем играют или лакомятся ими.

Особенно празднику радовались представители семейства человекообразных. Флегматичные орангутаны задумчиво перебирали дары осени, а веселые шимпанзе устроили из листьев настоящий салют.