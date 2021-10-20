Прокуратура Удмуртии через суд «обнулит» фиктивный брак, заключенный иностранцем для получения гражданства РФ

Супруги не жили вместе и не планировали создать семью.

Глазов. Удмуртия. Прокуратура передала в суд исковое заявление о признании недействительным фиктивного брака, заключенного в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.



В ходе проверки, проведённой надзорным органом, выяснилось, что гражданка России и иностранец заключили фиктивный брак. Супруги не проживали вместе, не вели общее хозяйство и не планировали создавать семью. Они поженились, чтобы иностранный гражданин мог легально проживать в России и в дальнейшем получил гражданство.

Фиктивный брак противоречит основным принципам семейного законодательства Российской Федерации.

Прокуратура подала исковое заявление в суд о признании брака недействительным.