Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Прокуратура Удмуртии через суд «обнулит» фиктивный брак, заключенный иностранцем для получения гражданства РФ

17:25, 20 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Прокуратура Удмуртии через суд «обнулит» фиктивный брак, заключенный иностранцем для получения гражданства РФ
17:25, 20 октября, 2021
Екатерина Сентемова
324
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#суд\n#брак\n#иск
Фото: twenty20.com
324
0

Супруги не жили вместе и не планировали создать семью.

Глазов. Удмуртия. Прокуратура передала в суд исковое заявление о признании недействительным фиктивного брака, заключенного в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В ходе проверки, проведённой надзорным органом, выяснилось, что гражданка России и иностранец заключили фиктивный брак. Супруги не проживали вместе, не вели общее хозяйство и не планировали создавать семью. Они поженились, чтобы иностранный гражданин мог легально проживать в России и в дальнейшем получил гражданство.

Фиктивный брак противоречит основным принципам семейного законодательства Российской Федерации.

Прокуратура подала исковое заявление в суд о признании брака недействительным.

17:25, 20 октября, 2021
Екатерина Сентемова
324
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#суд\n#брак\n#иск
?>