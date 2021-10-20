В Удмуртии появилась горячая линия по вопросам африканской чумы свиней

Очаги болезни могут возникнуть и на территории республики.

Ижевск. Удмуртия. Горячую линию по вопросам АЧС открыли в Удмуртском ветеринарно-диагностическом центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула в соцсети «ВКонтакте».

В России ухудшается эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней. Очаг болезни может возникнуть и в Удмуртии, поэтому было принято решение об открытии горячих телефонных линий.

Африканская чума свиней (АЧС) — это опасное инфекционное карантинное заболевание домашних и диких свиней. Вирус поражает 100% животных всех возрастов и уничтожает всех свиней в очаге заболевания. Болезнь протекает молниеносно или остро и хронически. Никаких средств биологической защиты от нее нет.

Инфекция распространяется через корм, пастбища, транспортные средства, загрязненные выделения больных животных. Также свиньи могут заболеть, если в их корме будут присутствовать не обезвреженные отходы из столовых, кафе и санитарных боен.

Вирус переносят кровососущие насекомые, хищные птицы, дикие звери, собаки и кошки. Также передать АЧС может и человек, для которого эта инфекция не опасна.

Чтобы сообщить о случаях заболевания, смерти свиней и нахождения их трупов или тушек диких кабанов, нужно звонить по телефону «горячей линии»: 88002221716 со стационарного телефона и 89120532275 с мобильного.

Напомним, что в октябре 2021 года на территории Удмуртии нашли геном вируса африканской чумы свиней в свиной вырезке из Саратова.