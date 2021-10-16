Более 50 собак и кошек из Удмуртии отправились заграницу в качестве животных-компаньонов

Такие данные привёл Россельхознадзор с начала года.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2021 года управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю на территории республики оформило 34 ветеринарных сертификата на некоммерческий вывоз животных-компаньонов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Животных вывозили в Чехию, Германию, Сирию, Словакию, Испанию, Турцию, США, Францию, Украину, Канаду, Южную Корею, Грузию, Италию. Всего из Удмуртии вывезли 57 животных: 33 собаки и 24 кошки для участия в выставках и для их переезда со своими владельцами на новое место жительства.

Напомним, для оформления ветеринарного сертификата владелец животного должен предоставить территориальному органу Россельхознадзора:

1. Ветеринарное свидетельство формы №1;

2. Ветеринарный паспорт с указаниями: даты вакцинаций животного, в соответствии с ветеринарными требованиями страны – импортера, в том числе серию, номер и производителя вакцин; даты дегельминтизации животного, в том числе наименование производителя препарата;

3. Номер чипа либо номер клейма животного.