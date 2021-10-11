Возраст мастерства: участники из Удмуртии стали призерами национального чемпионата «Навыки мудрых»

Профессиональные навыки оценили среди специалистов старше 50 лет.

Ижевск. Удмуртия. Золото и три бронзы выиграли представители Удмуртии на IV Национальном чемпионате «Навыки мудрых». Всероссийские профессиональные состязания для специалистов старше 50 лет прошли по стандартам WorldSkills, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Экспертный штаб чемпионата работал в Новосибирске, задания чемпионата участники выполняли в своих регионах. Всего в конкурсе профмастерства участвовали более 300 специалистов из 63 регионов страны.

На счету профессионалов из Удмуртии 4 награды. Игорь Перевозчиков стал лучшим в компетенции «Электромонтаж». Алик Ишкулов занял 3 место по специальности «Веб-дизайн и разработка». Также бронзовые медали завевали Ирина Гладкова в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» и Валентин Антропов — «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

В финале чемпионата успешно выступили Тамара Соколова («Поварское дело»), Елена Веретенникова («Дошкольное воспитание») и Эльвира Халтурина («Организация экскурсионных услуг»). Все они награждены медальонами за профессионализм.