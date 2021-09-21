До конца 2021 года в Удмуртии построят более 300 контейнерных площадок

Для полного перехода республики к сбору отходов через такие площадки нужны ещё 4 тыс. подобных объектов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершается строительство контейнерных площадок. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, всего в 2021 году запланировано обустроить 338 таких площадок. Работы по строительству конструкций ведутся в Глазове, Сарапуле и Воткинске, в Завьяловском и Камбарском районах.

В Можге 39 контейнерных площадок на стадии завершения. Их планируют сдать до конца сентября. Наибольшее количество площадок установят в Камбарском районе – 141. В середине сентября 60 из них находятся в стадии строительства. 18 площадок уже установлены на местах в Сарапуле. В Завьяловском районе из 30 планируемых сварены конструкции 14 площадок. В Глазове из планируемых 50 площадок 44 уже готовы.

Напомним, на строительство контейнерных площадок в Удмуртии в 2021 году республиканское правительство выделило 30 млн рублей. В 2022 году планируется направить ещё 46 млн рублей. Для полного перехода к сбору отходов на контейнерных площадках необходимо обустроить ещё более 4 тыс. площадок на сумму более 200 млн рублей.

Напомним, 1280 контейнеров для раздельного сбора отходов уже готовы к установке. Всего в 2021 году в Удмуртии планируется разместить 335 баков для сбора пластика, стекла, металла и тетрапака, 945 пластиковых евробаков для смешанных отходов.