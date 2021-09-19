В Сарапуле все социальные объекты и жилые дома получили тепло

В 40 домах, остающихся без отопления, работают аварийные бригады.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле все объекты социальной сферы и жилые дома подключены к отоплению. Теплоноситель подается без перебоев, сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков.

Мэр Сарапула отметил, что в ходе пусковых работ выявились порывы на теплотрассах. Из 613 объектов жилого фонда 40 пока остаются без отопления. Аварийные бригады устраняют неполадки в круглосуточном режиме. Работы не завершатся, пока теплоноситель не придет во все дома, подчеркнул Виктор Шестаков.

Также глава Сарапула напомнил, что причиной отсутствия тепла в отдельных подъездах или квартирах может быть завоздушивание системы. Чтобы исправить ситуацию, собственникам необходимо обращаться в свои управляющие компании. В случае проволочек или отказов Виктор Шестаков призвал жителей писать ему лично.

Напомним, в начале сентября в редакцию «Сусанина» поступило сообщение от ООО «Губахинская энергетическая компания» о возможном срыве отопительного сезона в Сарапуле. Представители муниципалитета опровергли информацию о неготовности коммунальных сетей города к зиме.

Ситуацию с подачей отопления в Сарапуле по поручению главы региона Александра Бречалова взял на контроль председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Для решения проблем администрации города с ресурсоснабжающей организацией проведено совещание, на котором была поставлена задача запустить тепло в жилые дома.