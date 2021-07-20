Жителям Сарапула предложили выбрать схему оплаты за отопление

Администрация города проводит голосование по выбору способа оплаты услуг теплоснабжения.

Сарапул. Удмуртия. Администрация Сарапула проводит голосование по выбору способа оплаты услуг теплоснабжения. Жителям многоквартирных домов предложено самим решить, как они будут вносить деньги за отопление. Об этом сообщает пресс-служба сарапульского муниципалитета.

Жильцам предложено 2 варианта: оплачивать теплоснабжение по-прежнему, то есть равными частями в течение всего года, либо «по факту» только во время отопительного периода согласно показаниям общедомовых приборов учета.

Сейчас жители Сарапула платят за центральное отопление ежемесячно по схеме 1/12. По итогам года осуществляется корректировка, которая не всегда бывает в пользу собственника. Проверить правильность начислений в таком случае обычному квартировладельцу становится затруднительно. При оплате за фактическое потребление расчеты становятся более прозрачными.

На оплату отопления «по факту» в Удмуртии уже перешли Воткинск, Можга и часть Завьяловского района.

Опрос жителей в Сарапуле стартовал 19 июня на платформе обратной связи. Чтобы проголосовать, необходимо зайти на официальный сайт администрации города. На баннере общественного голосования выбрать нужный опрос и перейти по ссылке. Далее необходимо пройти авторизацию на портале госуслуг и ответить на вопросы.

Напомним, с 1 июля аналогичное голосование проводится в Ижевске.