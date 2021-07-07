Детский сад № 112 в Ижевске закроют на два дня из-за аварии на водопроводе

После устранения неполадок воду в детском учреждении проверят на безопасность.

Ижевск. Удмуртия. Детский сад № 112 в Ижевске закроют на 2 дня из-за аварии на водопроводе. Как сообщил пресс-секретарь предприятия «Ижводоканал» Иван Лебедев, авария произошла 7 июля на сетях диаметром 150 мм в районе дома № 262а на улице Карла Маркса.

С 14:00 было перекрыто водоснабжение 2 жилых домов и детского сада № 112. На трубопроводе начались аварийно-восстановительные работы. По словам Ивана Лебедева, на устранение повреждений подобного рода отводится не более 1 суток.

Причина более длительного закрытия садика в переулке Широкий - в необходимости обеспечения санитарной безопасности детских учреждений. Если сети холодного водоснабжения остаются пустыми, после их заполнения нужно провести анализы. Как пояснила заведующая детским садом № 112 Светлана Зубарева, соответствующие пробы воды в учреждении специалисты Ижводоканала возьмут в пятницу, 9 июля. Если вода будет соответствовать санитарным нормам, детский сад вновь начнет прием воспитанников.