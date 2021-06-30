Аграрии Удмуртии из-за засухи могут выйти на уборку урожая на две недели раньше

Без дождей страдают многие поля республики.

Ижевск. Удмуртии. Установившаяся засуха в Удмуртии может негативно сказаться на урожае зерновых. Об этом сообщает Минсельхоз республики со ссылкой на слова куратора отрасли Ольгу Абрамову.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к введению режима ЧС.

«Информация с метеостанций республики будет сведена к 1 июля. Также запрошены аналитические данные с районов по прогнозам заготовки кормов, потребности и переходящим запасам. По результатам всех поступивших объективных данных будем принимать решение, сейчас что-то прогнозировать очень сложно», — отметила Абрамова.

Больше всего от жары страдает урожай зерновых, который не только идёт на корм скоту, но и приносит хозяйствам дополнительную прибыль. По словам Абрамовой, опыт прошлых лет показывает, что засуха скажется на развитии этих культур. Зерно может потерять потребительские качества.

«Если сохранится аналогичная погода до середины июля, есть вероятность, что на уборку зерновых выедем в середине июля, то есть на 2 недели раньше среднемноголетних данных», — подчеркнула министр.

Ситуация напоминает лето 2010 года, когда от жары трескалась иссохшая почва. Тогда в республике ввели режим ЧС. Однако в этом году подобных явлений на грунте не наблюдается.

По словам Абрамовой, при установлении хорошей погоды аграрии будут рассчитывать на зелёную массу кукурузы и силос. Кормовая база будет формироваться за счёт прошлогодних запасов, покупкой недостающих объёмов, уборки зерновых культур и рапса на кормовые цели.