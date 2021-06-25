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Японских журавлят из зоопарка Удмуртии перевезли в заповедник Амурской области

13:35, 25 июня, 2021
Андрей Бирюков
Японских журавлят из зоопарка Удмуртии перевезли в заповедник Амурской области
13:35, 25 июня, 2021
Андрей Бирюков
437
0
#Удмуртия\n#Амурская область\n#журавли\n#птицы\n#охрана природы\n#Ижевский зоопарк
Фото: пресс-служба Хинганского заповедника
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Их переезд состоялся в рамках программы по сохранению журавлей Евразии.

Благовещенск. Амурская область. Японских журавлят из зоопарка Удмуртии перевезли в Хинганский заповедник Амурской области. Об этом сообщает ГТРК «Амур»

Птицы входят в Красную книгу как вымирающий вид. Родители этих птенцов содержались в зоопарке в Удмуртии. В Амурскую область их яйца привезли для восстановления популяции по международной программе «Сохранение журавлей Евразии». Прежде чем птенцы отправятся в дикую природу, их необходимо подготовить к взрослой жизни. 

Станция реинтродукции расположилась на озере Клёшенском, в непосредственной близости с Китаем. Вокруг много леса и мало населённых пунктов — это поможет птицам чувствовать себя хозяевами территории. 

Как рассказала зооинженер Хинганского заповедника Ольга Сундеева, птенцам для начала нужно освоиться на новом месте и отдохнуть, так как поездка по бездорожью была для них стрессом. По её словам, птенцы освоятся уже через несколько часов, после чего начнут сами гулять. 

Первые полёты маленькие журавли смогут осуществить к концу лета. С наступлением холодов они улетят на зимовку. По весне обратно в заповедник возвращается каждый третий птенец. 

Ежегодно из рук специалистов Хингана на волю вылетают около 10 особей, что немного способствует развитию их популяции. Всего же японских журавлей в мире осталось около двух-трёх тысяч. 

Напомним, что в мае текущего года из зоопарка Удмуртии отправились 4 яйца этих птиц. Изначально их доставили в Москву, откуда они вместе с собратьями из Окского заповедника самолётом полетели на Амур.

13:35, 25 июня, 2021
Андрей Бирюков
437
0
#Удмуртия\n#Амурская область\n#журавли\n#птицы\n#охрана природы\n#Ижевский зоопарк