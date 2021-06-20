Свалку отходов, из-за которой в Удмуртии отменили автобусный маршрут, ликвидировали

Гора мусора у СНТ «Ружейник» препятствовала развороту транспортных средств.



Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии возобновились автобусные рейсы до садового товарищества «Ружейник». Об этом сообщает «Моя Удмуртия».

Напомним, в начале июня маршрут пришлось временно закрыть из-за несанкционированной свалки крупногабаритных отходов на разворотном кольце. Автобусы не могли там развернуться и компания «ИПОПАТ» отказалась возить ижевчан до дачного массива.

По данным телеканала, глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов поручил Минприроды решить данный вопрос. В итоге свалку ликвидировали, и автобусы возобновили движение. Однако надолго ли – неизвестно. У СНТ «Ружейник» имеются неплатежи перед региональным оператором по утилизации мусора.