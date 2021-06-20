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Свалку отходов, из-за которой в Удмуртии отменили автобусный маршрут, ликвидировали

17:11, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
Свалку отходов, из-за которой в Удмуртии отменили автобусный маршрут, ликвидировали
17:11, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
138
0
#Удмуртия\n#экология\n#Минприроды\n#общественный транспорт\n#ИПОПАТ\n#автобус\n#уборка мусора\n#свалки
Фото: pixabay.com
138
0

Гора мусора у СНТ «Ружейник» препятствовала развороту транспортных средств.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии возобновились автобусные  рейсы до садового товарищества «Ружейник». Об этом сообщает «Моя Удмуртия».

Напомним, в начале июня маршрут пришлось временно закрыть из-за несанкционированной свалки крупногабаритных отходов на разворотном кольце. Автобусы не могли там развернуться и компания «ИПОПАТ» отказалась возить ижевчан до дачного массива.

По данным телеканала, глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов поручил Минприроды решить данный вопрос. В итоге свалку ликвидировали, и автобусы возобновили движение. Однако надолго ли – неизвестно. У СНТ «Ружейник» имеются неплатежи перед региональным оператором по утилизации мусора.

17:11, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
138
0
#Удмуртия\n#экология\n#Минприроды\n#общественный транспорт\n#ИПОПАТ\n#автобус\n#уборка мусора\n#свалки