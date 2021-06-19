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Прокуратура Удмуртии потребовала выделить средства на безопасность детей-сирот

17:00, 19 июня, 2021
Андрей Поносов
Прокуратура Удмуртии потребовала выделить средства на безопасность детей-сирот
17:00, 19 июня, 2021
Андрей Поносов
250
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#детский дом\n#пожарная безопасность\n#сироты
Фото: pixabay.com
250
0

В республиканском детском доме обновят противопожарную защиту.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии после вмешательства прокуратуры выделено более 3 млн рублей на модернизацию республиканского детского дома. В детском учреждении обновят систему противопожарной защиты, сообщает пресс-служба ведомства.

В Ижевске проведена проверка в республиканском детском доме. Выяснилось, что системы противопожарной защиты устарели и требуют модернизации. Некоторые извещатели оказались неисправны, наблюдался отказ в работе противопожарных систем.

Прокуратура обратилась в суд с требованием к учреждению устранить нарушения. В результате министерство образования и науки Удмуртской Республики выделило более 3 млн рублей на обеспечение безопасности воспитанников детского дома. Необходимые работы уже проводятся.

Добавим, здание республиканского детского дома на улице Ухтомского в Ижевске было построено в 1999 году. Здесь проживает около 90 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

17:00, 19 июня, 2021
Андрей Поносов
250
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#детский дом\n#пожарная безопасность\n#сироты