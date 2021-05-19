Масштабная фотовыставка посвящена Году села в Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Центральную площадь Ижевска украсили портреты лучших работников сельского хозяйства. В столице открылась масштабная фотовыставка, посвященная Году села в Удмуртии, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Животноводы, агрономы, механизаторы, доярки – на выставке можно увидеть портреты представителей всех специальностей, благодаря которым живет и развивается село. Фотографии 29 лучших тружеников сельского хозяйства расскажут жителям и гостям столицы о личных достижениях передовиков и успехах всего агропромышленного комплекса Удмуртии.

Напомним, подобная фотовыставка проходила на Центральной площади Ижевска в ноябре прошлого года. Она была приурочена к Году предпринимательства в Удмуртии.

На фото зверовод ООО «Зверохозяйство «Кизнерское» Светлана Якушева.