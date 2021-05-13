Ежедневно в республике засевают до 20 тысяч гектаров.

Ижевск. Удмуртия. Жара подстегнула темпы посевной в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, план ярового сева на полях региона выполнен на 67,5%. Ежедневно в республике засевают до 20 тысяч гектаров пашни.

Полеводы стараются максимально эффективно использовать даже то небольшое количество влаги, оставшееся в почве после весеннего половодья. И хотя из-за погодных условий посевная кампания в республике началась с 2-недельным запозданием, сельхозпредприятия опережают прошлогодние темпы практически по всем видам весенне-полевых работ.

По данным Минсельхоза республики, сев ранних зерновых культур завершили в Алнашском, Вавожском, Граховском и Камбарском районах, еще в 4 районах механизаторы уже вышли на финишную прямую. В целом по республике план посева ранних яровых выполнен на 80%, зерновыми и зернобобовыми занято уже более 227 тыс. га пашни.

В 7 районах республики фермеры приступили к посадке картофеля, кроме того, в крупных овощеводческих хозяйствах Малопургинского и Можгинского района высевают морковь в открытый грунт. Более чем на треть выполнили намеченный план и льноводы республики, под будущий урожай заложено 2,1 тыс. га льна-долгунца.

Напомним, в Удмуртии общая площадь ярового сева в этом году составит 400 тыс. га, из них более 280 тыс. сельхозпредприятия и фермеры отдадут под зерновые культуры.