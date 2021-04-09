В Удмуртии 24 апреля пройдет «Библионочь-2021»

Акция посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии состоится всероссийская акция «Библионочь-2021». Мероприятия будут посвящены 60-летию со дня первого полета человека в космос, науке и технологиям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Библионочь-2021» в Удмуртии состоится 24 апреля на 30 площадках. Программа Национальной библиотеки республики построена вокруг слогана «Удмуртия, ты просто космос!». Участники пройдут подготовку в «КосмоЛицее», поучаствуют в занимательных викторинах, познакомятся с фантастической литературой и сконструируют собственного космического героя.

Цикл мероприятий в республиканской библиотеке для детей и юношества включает конкурсные задания, вечер гитарной музыки, мастер-классы по живописи и аквагриму и онлайн-экскурсии по московскому музею космонавтики.

Также акция пройдет в центральных библиотеках городов и районов республики. Например, в Глазове состоятся лекции по астрономии и онлайн-встреча с представителем частной российской космической компании. В библиотеке Можги презентуют книгу А. Экзюпери «Маленький принц» на удмуртском языке и проведут встречу с основателем авиаклуба «Можга» Виктором Ткачуком.