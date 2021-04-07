В Удмуртии утвердили 10-летний план газификации

Приоритет в строительстве новых газопроводов будет отдан сельским районам.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии утвердило программу газификации на 2022-2032 годы. Ее финансирование будет осуществляться за счет спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Спецнадбавка устанавливается всем группам потребителей, кроме населения. По этой программе планируется построить 264 км газопроводов в 60 населенных пунктах, стоимость работ составит 733 млн рублей.

Напомним, в конце 2020 года главой республики Александром Бречаловым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером была подписана инвестиционная программа газификации Удмуртии на 2021-2025 годы с объемом финансирования 5,6 млрд рублей. За пять лет появится возможность газифицировать 8,6 тыс. домовладений на территории 12 районов республики.

Сейчас в регионе природным газом обеспечено в 71,7% домохозяйств, сельская местность газифицирована только на 53,6%. Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова в интервью «Сусанину» назвала высокую стоимость подключения к сетям одной из главных причин низких темпов газификации на селе. По ее мнению, решение этого вопроса требует комплексного подхода со стороны региональных властей и муниципалитетов.