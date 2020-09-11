Книга об эвакуации музеев в Сарапул, бесплатный общественный транспорт в России и взрыв в гостинице в Китае: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Дождливое утро пятницы, 11 сентября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Спасение искусства

В Сарапуле презентовали книгу об эвакуации музейных ценностей из Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Сарапуле по инициативе Сарапульского музея-заповедника подготовлено первое наиболее полное собрание уникальных материалов, раскрывающих подробности спасения музейных ценностей из Ленинградских пригородных дворцов-музеев и музеев города Ленинграда в 1941 – 1945 годах. Печатное издание «Сарапул. Особый груз» вышло в свет при всесторонней поддержке Администрации города Сарапула, министерства культуры Удмуртской Республики и Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН. В проекте приняли участие 7 крупнейших федеральных музеев России: «Петергоф», «Гатчина», «Павловск», «Царское село», Исаакиевский собор, Русский музей и Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Издание структурировано в 9 глав, состоящих из отдельных очерков и материалов, включивших результаты научных изысканий исследователей двух регионов: Удмуртии и Санкт-Петербурга, документальные источники, комментарии, воспоминания, дневниковые записи, показывающие во всех подробностях важность и исключительность этой истории. Настоящим украшением книги являются фотографические изображения музейных экспонатов: мемориальных предметов и памятников искусства и быта, шедевров мировой живописи, находившихся в эвакуации в Сарапуле и вернувшихся после войны в родные стены. Многие из опубликованных документов, фотографий, сведений ранее не были доступны широкой аудитории.

Тираж книги составил 1000 экземпляров. Первые экземпляры в ходе торжественной презентации вручили главе города Сарапула, редакционной коллегии и организационному комитету праздника города. Издание также было передано в библиотеку Национального музея Удмуртской Республики и Управлению по делам архивов администрации города Сарапула.

Следующая презентация книги пройдет в рамках фестиваля «Город НАДЕЖДЫ» 18 сентября в 16:00.

«Передаём за проезд»

Общественный транспорт в России может стать бесплатным к 2035 году при условии внедрения платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях. Как передаёт RT, об этом пишет РБК со ссылкой на обновлённый проект транспортной стратегии Минтранса.

Подлинность документа подтвердил изданию представитель Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В том числе (механизм нужен. — RT) для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах», — говорится в проекте стратегии.

Документ предполагает внедрение механизма «пользователь платит» с 2025 года — за проезд на личном автомобиле по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.

Авторы проекта ожидают, что такой шаг позволит стимулировать финансирование транспортной инфраструктуры и регулировать её использование перевозчиками и населением.

При этом на территориях населённых пунктов предлагается активное внедрение немоторизированных видов транспорта (велосипеды, самокаты), а в районах массовой застройки — внеулочного транспорта (метро и лёгкий рельсовый транспорт).

Взрыв в Китае

Три человека пострадали в результате взрыва у гостиницы в районе Доумэнь китайского города Чхухай в провинция Гуандун. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sichuan Daily.

По данным районных властей, около отеля Tenghu в 04:00 по московскому времени произошёл взрыв газа, в результате чего был нанесён ущерб близлежащим магазинам и жилым домам.

У двоих человек — лёгкие травмы, один пострадавший получил ожоги, возгорание потушено. Начато расследование причин происшедшего.

Консул российского генконсульства в Гуанчжоу Александр Капишников сообщил, что россиян среди пострадавших нет.

«По данным китайской стороны, среди пострадавших граждан России нет, генконсульство находится на связи с компетентными органами Китая», — цитирует его РИА Новости.