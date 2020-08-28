Первые лица Удмуртии «примерили» образы супергероев

Информационное агентство «Сусанин» перевоплотило руководителей региона с помощью популярного приложения

Ижевск. Удмуртия. Если бы Удмуртия попала в мир, где нужна команда по его спасению, то в её ряды автоматически попали руководители региона. Информационное агентство “Сусанин” немного пофантазировало и с помощью популярного приложения по замене лиц заглянуло в супергеройский вариант нашей реальности.





Ярослав Семёнов, председатель правительства Удмуртии (Тони Старк)







Олег Бекмеметьев, глава Ижевска (Доктор Стрэндж)







Александр Бречалов, глава республики (Тор)







Михаил Хомич, постпред главы республики при президенте России (Халк)







Александр Свинин, первый вице-премьер (Соколиный глаз)







Анастасия Муталенко, зампред правительства (Чёрная вдова)







Ольга Абрамова, зампред правительства, министр сельского хозяйства (Супергёрл)







К ним присоединился герой другого рода — ведьмак Константин Сунцов из Ривии, в миру известный как гендиректор Корпорации развития Удмуртии.



Мы не могли не показать Александра Бречалова в образе Дуэйна «Скалы» Джонсона.

