Менее 1% посевных площадей застраховали аграрии Удмуртии

Отсутствие страховки может привести к аннулированию её для региона в случае рисков.

Ижевск. Удмуртия. Только 0,35% посевных площадей в Удмуртии были застрахованы от рисков. Как передаёт «Интерфакс-Поволжье», об этом сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова в пятницу, 28 августа, в ходе обсуждения стратегии развития АПК региона.

«Фактически 0,35% — это доля застрахованных площадей от посевной площади. Совсем небольшое количество — в пределах десятка хозяйств — воспользовались этим направлением», — сказала Ольга Абрамова.

Она напомнила, что если не использовать страхование в АПК, то оно аннулируется для региона. «И мы не можем использовать эти ресурсы по другим направлениям, по другим мерам», — подчеркнула Абрамова, призвав сельхозтоваропроизводителей активнее страховать посевные площади. Министр напомнила, что в прошлом из-за отсутствия страховки федерация не возместила аграриям Удмуртии ущерб от переувлажнения почвы.

Напомним, что с 15 августа по 7 октября в Удмуртии действовал режим ЧС, введённый из-за переувлажнения почвы в период уборки урожая и активной вегетации сельскохозяйственных культур на фоне длительных дождей.

Общая сумма убытков сельхозпроизводителей от переувлажнения почвы оценивалась в 738 млн рублей. Министерством сельского хозяйства России по результатам экспертизы подтверждён ущерб из-за ЧС на сумму лишь около 420 млн рублей.