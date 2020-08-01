Серийное производство чип-конденсаторов для электроники запустили в Удмуртии

Фонд развития промышленности страны предоставил льготный заём в 280 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле запустили серийное производство чип-конденсаторов для различной электроники. Об этом сообщил Фонд развития промышленности России.

Чип-конденсатор — это устройство, позволяющее накапливать, хранить энергию, сглаживать пульсации токов. Их используют для преобразования напряжений в электронике, источниках питания, светотехнике, робототехнике, системах управления, в медицинском, нефтегазовом оборудовании, а также в железнодорожной автоматике и оборудовании аэропортов.

В Сарапуле производство запустили с привлечением льготного займа. Фонд развития промышленности предоставил заём в размере 280 млн рублей под 5% годовых на закупку производственного оборудования. Общий бюджет проекта модернизации составил почти 500 млн рублей.

В отличие от зарубежных аналогов, сарапульские чип-конденсаторы имеют более широкий диапазон рабочих температур — от -60 до +105 градусов Цельсия, а также более широкий диапазон номинальных напряжений — от 6,3В до 450 В и ёмкость — от 1,0 до 10000 мкФ. Всё это значительно расширяет сферу применения конденсаторов. Срок их службы достигает 25 лет.

Основными потребителями продукции станут предприятия РЖД, «Роскосмоса», «Росатома», МЧС, радиоэлектронной, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей промышленности.