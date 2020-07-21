Почти 1000 тонн вторсырья отправила Удмуртия на переработку

Полугодовые показатели 2020 года уже превышают цифры за весь 2019 год.

Ижевск. Удмуртия. Почти 1000 т вторсырья отправила Удмуртия на переработку. Об этом сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО.



Как отметили в сообщении, полугодовые показатели превышают цифру 2019 года: за тот период объем отсортированных отходов в регионе составил 821 т.



Рывок получилось сделать благодаря запуску второй сортировочной линии в Ижевске, оборудование было закуплено на 6 млн рублей. Таким образом мощность станции выросла с 40 до 70 тыс. т в год, а объем отобранного вторсырья вырос вдвое.

Помогает увеличивать показатели и мусоросортировочная станция в Глазове, которую запустили весной 2020 года.



На сегодняшний день самая большая доля отобранных отходов приходится на стекло (215,57 т), пластик (157,97 т) и макулатуру (159,5 т).





