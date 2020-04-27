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Конкурс талисманов для волейболисток Ижевска, штраф за ночной лай в России и землетрясение в Новой Зеландии: что произошло минувшей ночью

08:01, 27 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
Конкурс талисманов для волейболисток Ижевска, штраф за ночной лай в России и землетрясение в Новой Зеландии: что произошло минувшей ночью
08:01, 27 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
65
0
#Ижевск\n#штрафы\n#конкурс\n#Удмуртия\n#собаки\n#землетрясение\n#талисман\n#Новая Зеландия\n#волейбол
Фото: vk.com/vcizhevsk
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новую трудовую неделю «Сусанин» встречает в понедельник, 27 апреля, традиционным обзором новостей.

 

Новый маскот

В Ижевске директор женского волейбольного клуба «Италмас-ИжГТУ» Ивана Промышленников объявил конкурс на лучший вариант талисмана команды.

Варианты талисмана любой желающий может отправить в личные сообщения группы клуба «ВКонтакте» до 31 мая по ссылке.

Отметим, что на основе победившего эскиза создадут маскота команды. А автор получит приз — поездка на выездной тур с ЖВК «Италмас-ИжГТУ».

 

Штраф за лай

Министерство юстиции России предложило ввести наказания для тех, кто не препятствует производству шума в период с 23:00 до 07:00. Об этом пишет RT.

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отметим, что данное дополнение позволит привлекать к ответственности хозяев лающих по ночам собак, а также тех, кто не выключает сигнализацию автомобиля.

 

Земли трясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в южной части Новой Зеландии. Как передаёт RT, об этом сообщило местное геологическое агентство GeoNet.

Отмечается, что эпицентр находился в 40 км от города Те-Анау. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 км.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Папуа — Новой Гвинеи.

08:01, 27 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
65
0
#Ижевск\n#штрафы\n#конкурс\n#Удмуртия\n#собаки\n#землетрясение\n#талисман\n#Новая Зеландия\n#волейбол

 

 

 


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