Как Рамзан: как бы выглядели власти Удмуртии, побрившись налысо

«Сусанин» «примерил» прически под ноль председателю правительства и его заместителям.

Ижевск. Удмуртия. После того как глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские, информационное агентство «Сусанин» решило узнать, как бы выглядели первые лица Удмуртии, решившись на подобный шаг.

Глава республики Александр Бречалов в фотошопе не нуждается, поскольку уже является обладателем прически Брюса Уиллиса. А вот на председателя правительства Ярослава Семенова и его заместителей – Александра Свинина, Анатолия Строкова и Михаила Хомича мы «примерили» стрижку под ноль. Женщины вице-премьеры избежали подобной участи.

Напомним, что ранее первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин рассказал о поступающих от парикмахеров угрозах на случай, если он пострижется до официального открытия салонов.