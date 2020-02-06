  • $ 63.17 ↓
  • € 69.74 ↓

История памятников Ижевска, жизнь ребёнка в хлеву в Приморье и победа Трампа над импичментом: что произошло минувшей ночью

08:12, 06 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
История памятников Ижевска, жизнь ребёнка в хлеву в Приморье и победа Трампа над импичментом: что произошло минувшей ночью
08:12, 06 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
162
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники\n#бабушки\n#импичмент\n#Дональд Трамп\n#история Ижевска
Фото: @arzik2
162
0

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро четверга, 6 февраля, «Сусанин» встречает традиционном утренним обзором новостей.

 

Памятники и память:

В субботу, 8 февраля, в Музее Ижевска пройдёт первая лекция из цикла «Памятники и скульптуры Ижевска. Авторские истории». Как сообщила пресс-служба администрации города, лекции прочитают известные историки, художники и скульпторы Ижевска.

Первым лектором станет скульптор Павел Медведев. Художнику принадлежат такие работы, как памятники «Ижевские оружейники» и «Дети войны», памятник Юрию Гагарину и Петру Можарову, скульптуры «Ижевский крокодил», «Собака Звездочка» и многие другие.

Встреча состоится 8 февраля в 10:00 в Музее Ижевска (улица Милиционная,  4), ещё одна лекция художника пройдёт 15 февраля в 10:00.

Встречи проводятся в рамках проекта «Дерябинские ассамблеи. Межрегиональный форум городов Урала и Поволжья «Город-завод: взгляд в будущее», ставшего победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года.

 

Жизнь в хлеву:

Прокуратура Приморья начала проверку инцидента в Уссурийске, где трёхлетняя девочка и её бабушка-опекун жили в помещении вместе с телятами и козлятами на ферме. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

Кроме того, прокуратура края взяла под свой контроль ход и результаты проверки, а также «вопрос жизнеустройства» девочки.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также намерен контролировать ситуацию с несовершеннолетней.

5 февраля органы опеки изъяли из семьи и поместили в местный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних трехлетнюю девочку, проживавшую с животными на ферме.

Согласно показаниям инспекторов, внутри помещение не было приспособлено для проживания человека. Бабушка пояснила, что из-за большой загруженности на работе ей удобнее жить с внучкой на ферме, чем в доме на территории села.

 

Оправдан и счастлив:

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение американского Сената оправдать его и не отстранять от власти. Как передаёт Газета.ру, об этом он написал в своем Twitter.

Donald J. Trump on Twitter

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country's VICTORY on the Impeachment Hoax!

Трамп заявил, что в пятницу, 7 февраля, в 12:00 (20:00 по московскому времени), выступит с официальным заявлением. Американский лидер заверил, что поделится своими мыслями «о победе нашей страны над обманом с импичментом».

До этого Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

08:12, 06 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
162
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники\n#бабушки\n#импичмент\n#Дональд Трамп\n#история Ижевска

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Два человека погибли в массовой аварии под Ижевском

14:00, 01 февраля, 2020
5244

Трое детей остались сиротами в Удмуртии после массовой аварии

3964
14:33, 04 февраля, 2020

В России отменили все поезда из Китая, кроме идущего через Удмуртию

3035
17:27, 31 января, 2020

Жильцы одного из домов на улице Карла Маркса в Ижевске самовольно установили дорожные знаки

2855
12:00, 01 февраля, 2020

В Ижевске из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц

2764
12:36, 03 февраля, 2020

В России появилась новая партия

18:00, 01 февраля, 2020
2008

Новые госномера автомобилей появятся в России

1428
10:44, 03 февраля, 2020

Голикова: коронавирус пришел в Россию, выявлены первые два случая

1311
17:02, 31 января, 2020

Госдума по ошибке запретила региональным депутатам руководить бизнесом

1299
17:58, 30 января, 2020

В Нефтекамске мужчина прилюдно избил беременную женщину-врача

1250
16:00, 01 февраля, 2020

На дороге из Грузии в Россию образовалась трёхкилометровая очередь из машин

12:34, 02 февраля, 2020
2003

Вступили новые правила получения шенгенской визы

1552
10:54, 02 февраля, 2020

Россия оспорила резолюцию ПАСЕ, призывающую оставить Крым

1390
10:31, 31 января, 2020

Компания-владелец «Титаника» подала в суд из-за того, что обломки судна потревожила подлодка

1147
10:59, 30 января, 2020

Япония может сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной жидкости с АЭС Фукусима

977
18:10, 01 февраля, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019