История памятников Ижевска, жизнь ребёнка в хлеву в Приморье и победа Трампа над импичментом: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Утро четверга, 6 февраля, «Сусанин» встречает традиционном утренним обзором новостей.

Памятники и память:

В субботу, 8 февраля, в Музее Ижевска пройдёт первая лекция из цикла «Памятники и скульптуры Ижевска. Авторские истории». Как сообщила пресс-служба администрации города, лекции прочитают известные историки, художники и скульпторы Ижевска.

Первым лектором станет скульптор Павел Медведев. Художнику принадлежат такие работы, как памятники «Ижевские оружейники» и «Дети войны», памятник Юрию Гагарину и Петру Можарову, скульптуры «Ижевский крокодил», «Собака Звездочка» и многие другие.

Встреча состоится 8 февраля в 10:00 в Музее Ижевска (улица Милиционная, 4), ещё одна лекция художника пройдёт 15 февраля в 10:00.

Встречи проводятся в рамках проекта «Дерябинские ассамблеи. Межрегиональный форум городов Урала и Поволжья «Город-завод: взгляд в будущее», ставшего победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года.

Жизнь в хлеву:

Прокуратура Приморья начала проверку инцидента в Уссурийске, где трёхлетняя девочка и её бабушка-опекун жили в помещении вместе с телятами и козлятами на ферме. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

Кроме того, прокуратура края взяла под свой контроль ход и результаты проверки, а также «вопрос жизнеустройства» девочки.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также намерен контролировать ситуацию с несовершеннолетней.

5 февраля органы опеки изъяли из семьи и поместили в местный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних трехлетнюю девочку, проживавшую с животными на ферме.

Согласно показаниям инспекторов, внутри помещение не было приспособлено для проживания человека. Бабушка пояснила, что из-за большой загруженности на работе ей удобнее жить с внучкой на ферме, чем в доме на территории села.

Оправдан и счастлив:

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение американского Сената оправдать его и не отстранять от власти. Как передаёт Газета.ру, об этом он написал в своем Twitter.

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country's VICTORY on the Impeachment Hoax!