Об этом заявил первый зампред правительства республики Александр Свинин.

Ижевск. Удмуртия. У предприятий ОПК Удмуртии в отгрузке выросла доля гражданской продукции. Об этом заявил первый зампред правительства республики Александр Свинин. По его словам, за 9 месяцев 2019 года в целом предприятия ОПК показывают рост отгруженной продукции в денежном эквиваленте на 12-13%. При этом объём отгруженной ими гражданской продукции вырос примерно на 33%, а её доля в общем объёме составила 24,3%.

При этом первый вице-премьер правительства Удмуртии отметил, что в целом 2020 год для предприятий ОПК будет не таким простым, как был 2019 в части военной продукции. Однако, по его словам, многие заводы республики заранее начали программу диверсификации производства. «Некоторые сделали это ещё в 2016-2017 годах, кто-то ОКР (опытно-конструкторские работы – прим.ред.) начал ещё в 2013-2014 годах. И сегодня многие наши предприятия уже готовы замещать военную продукцию гражданской», — уточнил Александр Свинин.

Он также заявил, что встречи с директорами или коммерческими директорами заводов ОПК происходят практически ежемесячно. На этих встречах обсуждается продвижение этих предприятий по рынкам сбыта гражданской продукции и вырабатываются планы совместной работы с правительством республики.

В числе предприятий, на которых растёт доля отгрузки гражданской продукции Александр Свинин назвал СЭГЗ, Ижевский радиозавод, «Аксион» и «Концерн Калашников».