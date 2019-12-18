Итоги дня: пособие на первенцев, ремонт дороги из Удмуртии в Кировскую область и победа «Сусанина»

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 18 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал в 2020 году завершить ремонт дороги, соединяющей республику с Кировской областью. На эти цели выделят 263 млн рублей.

Заразная болезнь:

«Мышиной» лихорадкой в Удмуртии стали болеть в 1,7 раза чаще. В Сюмсинском районе один человек умер от этой болезни.

Герои с винтовкой:

На юбилейную «Ижевскую винтовку» приедут герои отечественного биатлона. Все они в разные годы выигрывали это состязание

Выплаты на детей:

Выплату ежемесячного пособия при рождении первенца в семьях Удмуртии продлят до трёх лет. Размер его составляет 9 964 рубля

Новая победа:

Корреспондент «Сусанина» Марат Газизуллин стал победителем конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0». Первое место он занял с эссе о поездке в Карамас-Пельгу.