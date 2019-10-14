Победа баскетболистов из Удмуртии, футболистов из России и сирийские войска: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Начало новой рабочей недели, понедельник, 14 октября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей республики, страны и мира.

Победа:

Ижевские «Купол-Родники» победили в первом матче сезона чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги-1. В Ярославле ижевчане встречались с местным «Буревестником».

Первая четверть завершилась в пользу «Родников» – 27:32, вторая четверть также в пользу ижевчан – 45:47. Третий период закончился в пользу «Буревестника» –71:68. Но в заключительной четверти ижевчанам удалось сравнять счёт и перевести встречу в овертайм – 81:81.

В итоге «Родники» вырвали победу с итоговым счётом 91:98.

Во вторник, 15 октября, «Родники» сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Спартаком».

Ничья:

Ижевский «Зенит» сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче 14-го тура первенства ПФЛ группы «Урал-Приволжье». Как сообщил «Спорт-Экспресс», счёт так и не открыли, 0:0.

Напомним, встреча проходила в Ижевске из-за дисквалификации стадиона в Набережных Челнах.

Досрочный выход:

Футболисты сборной России в гостевом матче квалификации чемпионата Европы-2020 разгромили команду Кипра и досрочно вышли в финальную стадию турнира. Об этом сообщили РИА Новости.

Встреча состоялась в воскресенье в Никосии и завершилась победой россиян со счетом 5:0. Голы в составе сборной России забили Денис Черышев, оформивший дубль, Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.

После восьми игр в группе I лидирует сборная Бельгии, набравшая 24 очка. На втором месте расположилась сборная России (21), третьей идет команда Кипра (10), на четвертой строчке – команда Шотландии (9). У сборной Казахстана (7) пятое место, замыкает группу команда Сан-Марино (0).

Война:

Власти Сирии приняли решение направить правительственные войска на север страны, где Турция проводит военную операцию против сирийских курдов. Как пишет Газета.ру, об этом передаёт агентство САНА.

Отмечается, что переброска военных Сирии направлена в сторону севера страны. Уточняется, что такое решение отражает попытку Дамаска противостоять «турецкой агрессии».

По некоторым данным, в ближайшие двое суток сирийские правительственные войска войдут в города Манбидж и Кобани.