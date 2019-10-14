  • $ 64.22 ↓
  • € 70.73 ↓

Победа баскетболистов из Удмуртии, футболистов из России и сирийские войска: что произошло минувшей ночью

08:13, 14 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Победа баскетболистов из Удмуртии, футболистов из России и сирийские войска: что произошло минувшей ночью
08:13, 14 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
176
0
#Ижевск\n#футбол\n#Сирия\n#Удмуртия\n#баскетбол
Фото: vk.com/bkburevestnik
176
0

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Начало новой рабочей недели, понедельник, 14 октября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей республики, страны и мира.

 

Победа:

Ижевские «Купол-Родники» победили в первом матче сезона чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги-1. В Ярославле ижевчане встречались с местным «Буревестником».

Первая четверть завершилась в пользу «Родников» – 27:32, вторая четверть также в пользу ижевчан – 45:47. Третий период закончился в пользу «Буревестника» –71:68. Но в заключительной четверти ижевчанам удалось сравнять счёт и перевести встречу в овертайм – 81:81.

В итоге «Родники» вырвали победу с итоговым счётом 91:98.

Во вторник, 15 октября, «Родники» сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Спартаком».

 

Ничья:

Ижевский «Зенит» сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче 14-го тура первенства ПФЛ группы «Урал-Приволжье». Как сообщил «Спорт-Экспресс», счёт так и не открыли, 0:0.

Напомним, встреча проходила в Ижевске из-за дисквалификации стадиона в Набережных Челнах.

 

Досрочный выход:

Футболисты сборной России в гостевом матче квалификации чемпионата Европы-2020 разгромили команду Кипра и досрочно вышли в финальную стадию турнира. Об этом сообщили РИА Новости.

Встреча состоялась в воскресенье в Никосии и завершилась победой россиян со счетом 5:0. Голы в составе сборной России забили Денис Черышев, оформивший дубль, Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.

После восьми игр в группе I лидирует сборная Бельгии, набравшая 24 очка. На втором месте расположилась сборная России (21), третьей идет команда Кипра (10), на четвертой строчке – команда Шотландии (9). У сборной Казахстана (7) пятое место, замыкает группу команда Сан-Марино (0).

 

Война:

Власти Сирии приняли решение направить правительственные войска на север страны, где Турция проводит военную операцию против сирийских курдов. Как пишет Газета.ру, об этом передаёт агентство САНА.

Отмечается, что переброска военных Сирии направлена в сторону севера страны. Уточняется, что такое решение отражает попытку Дамаска противостоять «турецкой агрессии».

По некоторым данным, в ближайшие двое суток сирийские правительственные войска войдут в города Манбидж и Кобани.

08:13, 14 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
176
0
#Ижевск\n#футбол\n#Сирия\n#Удмуртия\n#баскетбол

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии упавшее дерево повредило два автомобиля

14:34, 08 октября, 2019
3383

Удмуртия станет единственным пилотным регионом налогового эксперимента

3049
17:26, 10 октября, 2019

В Ижевске подростки избили девушку

2945
17:36, 10 октября, 2019

Авария на трассе в Удмуртии, день рождения Владимира Путина и незаконные запросы кредитных историй: что произошло минувшей ночью

2518
08:00, 07 октября, 2019

Молчание ягнят: загадочное преступление раскрыто в Граховском районе Удмуртии

2383
13:43, 10 октября, 2019

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

14:48, 08 октября, 2019
2034

В Череповце погиб мужчина при попытке вскрыть банкомат

1663
13:20, 08 октября, 2019

В России туалеты на вокзалах станут бесплатными

967
16:34, 08 октября, 2019

В Роструде напомнили о продолжительных выходных в ноябре

944
10:23, 09 октября, 2019

В церковной книге в Москве нашли неизвестный автограф Гоголя

923
19:00, 10 октября, 2019

Операторы назвали самые перегруженные туристами места в мире

10:28, 08 октября, 2019
1037

На Земле скоро закончится фосфор

920
17:13, 08 октября, 2019

Джорджа Мартина, Улицкую и Мураками назвали претендентами на Нобелевскую премию

797
13:13, 09 октября, 2019

Пополнение: у Сатурна нашли 20 неизвестных ранее спутников

793
19:00, 08 октября, 2019

Киновселенную «Матрицы» расширят еще на два фильма

754
18:03, 07 октября, 2019