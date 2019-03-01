Ожидание паводка в Ижевске, цифровая маркировка сигарет в России и вывоз золота из Сирии: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Информационное агентство «Сусанин» встречает первый день весны, 1 марта, традиционным обзором новостей.

В ожидании паводка

Ежедневно вывозить снег с подверженных подтоплению улиц поручил глава Ижевска Олег Бекмеметьев администрации Ленинского района. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, мэр проинспектировал содержание улично-дорожной сети в последний день зимы, 28 февраля.

Осмотр территории муниципалами был начат с улицы Фурманова в частном секторе, где находится конечная остановка общественного транспорта. Особое внимание было уделено нечищеным пешеходным дорожкам как вдоль улицы, так и через лесопосадку. Это единственный для жителей большого микрорайона путь, чтобы добраться до автобусной остановки и магазинов. Люди вынуждены протаптывать тропинки. Администрации района и подрядной организации дано поручение исправить ситуацию.

По уборке снега на улице Парашютная, которая соединяет улицы Азина и Гагарина, было много обращений от местных жителей. Подрядчик объяснил, что расчистка дороги здесь ведется ежедневно. В результате оттепели образовалась колея, в настоящее время она ликвидирована, с улицы уже вывезено около 1 700 кубометров снега.

Глава города обратил внимание подрядчика на большие сугробы на перекрестках, которые мешают обзору водителей легковых автомобилей. Подводя итоги объезда, Олег Бекмеметьев рассказал, что приоритетами в работе районной администрации должен стать постоянный контроль за расчисткой улиц и вывозом снега, чтобы качественно подготовится к паводковому периоду.

«В ближайшее время ожидаются потепление и снегопады. Это, безусловно, приведет к возникновению снежной «каши», поэтому работать дорожники должны с удвоенной силой, тем более, что режим повышенной готовности в Ижевске не отменен. Своевременный вывоз снега поможет минимизировать последствия паводкового периода, уже сейчас нужно контролировать все проблемные места», — сказал Бекмеметьев.

Очередной удар по табаку

С 1 марта в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Как передаёт Газета.ru, нововведение призвано повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафактной продукции.

Напомним, что эксперимент с цифровой маркировкой сигарет стартовал в апреле прошлого года. Согласно ему, производители наносили на пачку специально сгенерированный электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix, который позволяет отслеживать путь табачных изделий от производителя до конечного потребителя.

Отмечается, что с 1 марта все участники табачного рынка обязаны зарегистрироваться в системе, а с 1 июля 2019 года все российские фабрики обязаны перейти на производство сигарет с цифровой маркировкой.

Параллельный оборот табачной продукции с маркировкой и без нее допускается на территории России до 1 июля 2020 года, после чего вступит в силу запрет продавать сигареты без маркировки.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин одобрил закон об обязательной маркировке сигарет.

«Нужно больше золота»

Армия США вывезла из Сирии около 50 тонн золота. Об этом со ссылкой на сирийское национальное агентство «САНА» сообщает РИА Новости.

Отмечается, что американские военные договорились с террористическими группировками в провинции Дейр-эз-Зор, что боевики передадут США все свое золото в обмен на гарантии безопасности.

Агентство сообщает, что это золото было награблено боевиками на территории Ирака и Сирии и спрятано в окрестностях населенного пункта Багхуз сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который является одним из последних оплотов террористов в Сирии и который окружен войсками США.

Общее количество драгоценного металла, переданное боевиками, составляет порядка 40 тонн. Вместе с золотом, найденным военными США в других тайниках террористов, объем этого драгоценного металла, попавшего в руки американских военных, составляет порядка 50 тонн, отмечает агентство.

Уточняется, что полученное от террористов золото американские военные вывезли ночью на вертолетах.