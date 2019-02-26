Новая улица Ижевска, готовность «Силы Сибири» и отказ Maruv выступать на Евровидении: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Информационное агентство «Сусанин» встречает утро вторника, 26 февраля, с традиционного обзора новостей.

Новая улица

В Ижевске появится улица Благодатная. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Решение приняли в целях упорядочения наименования улиц в городе Ижевске. Новая улица появилась в соответствии с постановлением администрации города Ижевска от 21.02.2019 г. № 386. Расположена она на территории ДНТ «Благодатное» и СПК «Липки» в Ленинском районе.





Рисунок пресс-службы администрации Ижевска.

Напомним, ранее в Ижевске широкое обсуждение получила инициатива наименования одной из улиц в честь писателя А.И. Солженицына.

Новые ясли

В Удмуртии в 2019 году введут 2100 ясельных мест. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во вторник, 26 февраля.

«До 2021 года планируем решить эту проблему полностью», — сказал глава региона в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск».

Бречалов также отметил, что до 2021 года включительно в школах Удмуртии должны ликвидировать такой анахронизм, как туалеты на улицах. Также к этой дате власти республики планируют провести широкополосной интернет во все школы Удмуртии.

Российский газ

Газопровод «Сила Сибири» построен более чем на 99%. Как пишет «Взгляд», об этом сообщает Газпром.

Доля российской компании в импорте газа Китаем к 2035 году может составить более 25%. Кроме того, сообщается, что за год Газпром увеличил долю на рынке газа ЕС до 36,7% с 34,2%. Газпром рассчитывает на рост экспорта газ в страны дальнего зарубежья к 2025 году примерно на 20%.

Отмечается, что средняя экспортная цена на газ Газпрома в 2018 году выросла на 24,6% по сравнению с 2017 годом — до 245,5 доллара за 1 тыс. кубометров. Напомним, Газпром начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока — с 1 декабря 2019 года.

Вокальные баталии

Певица Анна Корсун, известная как Maruv, не будет представлять Украину на Евровидении-2019. Об этом со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщило РИА Новости.

Как говорится на сайте НОТУ, стороны «не пришли к согласию» относительно участия Maruv в песенном конкурсе по ряду причин. В частности, они не «не нашли общего решения относительно миссии» певицы на конкурсе.

«Также согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации», — отмечается в заявлении.

Maruv отметила, что отказ от концертной деятельности не был для нее принципиальным, однако условия предложенного НОТУ договора стали бы для нее «кабальными». Она заявила, что не готова «выступать с политическими лозунгами» и превращать участие в конкурсе в «промоакции» украинских политиков.

«Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала исполнительница в Instagram,

поблагодарив всех, кто поддерживал её и отдал за её песню свои голоса.

Напомним, что в финале первоначального отбора на Евровидение на Украине победила певица Maruv. НОТУ заявила, что примет окончательное решение по поводу ее участия после того, как артистка ответит на вопросы, связанные с гастролями в России.

Позже компания передала исполнительнице контракт, в котором был соответствующий пункт о прекращении концертной деятельности на территории России. НОТУ дала девушке сутки, чтобы принять решение. После этого Maruv заявила, что видит попытки заставить её отказаться от участия в песенном конкурсе.

Как сообщил глава НОТУ Зураб Аласания, во вторник, 26 февраля, на Украине начнут переговоры с другим кандидатом. Имя претендента он не уточнил.