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Роспотребнадзор забраковал в Удмуртии 266 литров алкоголя и почти 2500 пачек сигарет

17:30, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
17:30, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
785
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#сигареты\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: @arzik2
785
0

Проверкам подвергли предприятия розничной торговли и общественного питания.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии за 9 месяцев 2018 года в ходе проверок забраковали 5354 кг продуктов питания по причине несоответствия требованиям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 9 ноября.

Проверкам подвергли предприятия розничной торговли, реализующих продовольственные товары, и предприятия общественного питания. Продукты забраковали из-за неверной маркировки, отсутствию даты выработки, информации об изготовителе, с истекшим сроком реализации, фальсификации, по внешнему виду, отсутствию сопроводительных документов.

Кроме того, по итогам проверок забраковали 266 литров алкогольной продукции и пива. В связи с отсутствием товарно-сопроводительных документов, содержащих сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании приостановлена реализация табачной продукции объёмом 2450 пачек.

17:30, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
785
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#сигареты\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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