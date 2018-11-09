Роспотребнадзор забраковал в Удмуртии 266 литров алкоголя и почти 2500 пачек сигарет

Проверкам подвергли предприятия розничной торговли и общественного питания.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии за 9 месяцев 2018 года в ходе проверок забраковали 5354 кг продуктов питания по причине несоответствия требованиям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 9 ноября.

Проверкам подвергли предприятия розничной торговли, реализующих продовольственные товары, и предприятия общественного питания. Продукты забраковали из-за неверной маркировки, отсутствию даты выработки, информации об изготовителе, с истекшим сроком реализации, фальсификации, по внешнему виду, отсутствию сопроводительных документов.

Кроме того, по итогам проверок забраковали 266 литров алкогольной продукции и пива. В связи с отсутствием товарно-сопроводительных документов, содержащих сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании приостановлена реализация табачной продукции объёмом 2450 пачек.