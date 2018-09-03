25 нарушений антиалкогольного законодательства выявили в Удмуртии в День знаний

Изъято 9 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в День знаний выявлено 25 нарушений антиалкогольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Случаи зафиксированы в Ижевске - 14 фактов (Ленинский район – 2, Октябрьский район – 4, Первомайский район – 3, Устиновский район – 3, Индустриальный район – 2); Завьяловском районе – 6; Сарапульском районе – 1 и Глазовском районе – 4.

Фактов продажи алкоголя несовершеннолетним не выявлено. Изъято 9 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. По выявленным правонарушениям проводятся проверки.

Закон о «днях трезвости» вступил в силу в Удмуртии 26 октября 2012 года.