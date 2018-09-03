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25 нарушений антиалкогольного законодательства выявили в Удмуртии в День знаний

12:59, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
12:59, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
311
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя\n#День знаний
Фото: arzik2
311
0

Изъято 9 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в День знаний выявлено 25 нарушений антиалкогольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Случаи зафиксированы в Ижевске - 14 фактов (Ленинский район – 2, Октябрьский район – 4, Первомайский район – 3, Устиновский район – 3, Индустриальный район – 2); Завьяловском районе – 6; Сарапульском районе – 1 и Глазовском районе – 4.

Фактов продажи алкоголя несовершеннолетним не выявлено. Изъято 9 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. По выявленным правонарушениям проводятся проверки.

Закон о «днях трезвости» вступил в силу в Удмуртии 26 октября 2012 года.

12:59, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
311
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя\n#День знаний

 

 

 


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