63 тыс мальков стерляди выпустили в Каму на территории Удмуртии

Место, где решили отправить вплавь рыбу, определили ихтиологи, после чего решение утвердили Федеральным агентством по рыболовству.

Ижевск. Удмуртия. 63 тыс. мальков стерляди выпустили в Каму в акватории села Каракулино на территории Удмуртии. Место, где решили отправить вплавь рыбу, определили ихтиологи, после чего решение утвердили Федеральным агентством по рыболовству, говорится в сообщении администрации Сарапула.

Средний вес мальков составлял 130 грамм.

Специалисты считают, что для рыбы здесь самое подходящее место, имеются все необходимые условия для её дальнейшего обитания, это песчано-галечное дно с зарослями растительности для корма.

«Зарыбление проводится в целях компенсации ущерба, нанесённого водным биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении хозяйственной деятельности», - заявили в администрации.