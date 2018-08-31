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63 тыс мальков стерляди выпустили в Каму на территории Удмуртии

15:20, 31 августа, 2018
15:20, 31 августа, 2018
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#Ижевск\n#Сарапул\n#экология\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыба
Фото: cultura.adm-sarapul.ru
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Место, где решили отправить вплавь рыбу, определили ихтиологи, после чего решение утвердили Федеральным агентством по рыболовству.

Ижевск. Удмуртия. 63 тыс. мальков стерляди выпустили в Каму в акватории села Каракулино на территории Удмуртии. Место, где решили отправить вплавь рыбу, определили ихтиологи, после чего решение утвердили Федеральным агентством по рыболовству, говорится в сообщении администрации Сарапула.

Средний вес мальков составлял 130 грамм.

Специалисты считают, что для рыбы здесь самое подходящее место, имеются все необходимые условия для её дальнейшего обитания, это песчано-галечное дно с зарослями растительности для корма.

«Зарыбление проводится в целях компенсации ущерба, нанесённого водным биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении хозяйственной деятельности», - заявили в администрации.

15:20, 31 августа, 2018
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#Ижевск\n#Сарапул\n#экология\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыба

 

 

 


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