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Летняя погода вернется в Удмуртию к выходным

12:27, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
12:27, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
237
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#Гидрометцентр\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
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Воздух прогреется до 28 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Летняя погода вернется на территорию Удмуртии к выходным. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов по Цельсию, сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

При этом, в ближайшие трое суток под влиянием восточной периферии антициклона ожидается погода без существенных осадков. В северных районах республики есть вероятность небольших дождей. Будет ветрено с порывами до 8-13 м/с.

Ближайшая ночь (с 9 на 10 августа) окажется самой холодной с начала августа. Ожидается всего 6-11 градусов по Цельсию. 10 августа днём благодаря прогреву и смещению зоны холода на восток прогнозируется повышение температуры до 20-24 градусов.

Направление ветра с северного изменится к выходным на западное и юго-западное, начнется потепление.

12:27, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
237
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#Гидрометцентр\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


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