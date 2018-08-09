Летняя погода вернется в Удмуртию к выходным

Воздух прогреется до 28 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Летняя погода вернется на территорию Удмуртии к выходным. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов по Цельсию, сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

При этом, в ближайшие трое суток под влиянием восточной периферии антициклона ожидается погода без существенных осадков. В северных районах республики есть вероятность небольших дождей. Будет ветрено с порывами до 8-13 м/с.

Ближайшая ночь (с 9 на 10 августа) окажется самой холодной с начала августа. Ожидается всего 6-11 градусов по Цельсию. 10 августа днём благодаря прогреву и смещению зоны холода на восток прогнозируется повышение температуры до 20-24 градусов.

Направление ветра с северного изменится к выходным на западное и юго-западное, начнется потепление.